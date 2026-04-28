Пакистан вновь обстрелял Афганистан

Сегодня в восточной афганской провинции Кунар вновь произошли обстрелы со стороны пакистанских военных, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Огонь ведётся по уезду Хас-Кунар с применением тяжёлого вооружения. Звуки стрельбы и разрывы миномётных снарядов вызвали панику среди населения. Некоторые семьи, проживающие в лагере беженцев Хиджратабад и районе Шалидак, были вынуждены покинуть свои дома.

На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях нет.

Накануне в этом же регионе уже фиксировались ракетные атаки на город Асадабад — административный центр провинции Кунар, а также на уезд Саркано. По уточнённым данным, тогда погибли семь человек, ещё 75 получили ранения.