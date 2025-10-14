На границе с Казахстаном задержали груз электроники на 200 миллионов тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На российско-казахстанской границе сотрудники Тюменской таможни задержали автомобиль, перевозивший крупную партию электроники без необходимых документов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.
По данным ведомства, техника следовала из Казахстана в Москву. В грузовике инспекторы обнаружили ноутбуки, смарт-часы, наушники, VR-очки и другую электронику известных мировых брендов. Общая стоимость партии оценивается более чем в 30 миллионов рублей (около 200 миллионов тенге).
Согласно транспортным накладным, товар предназначался для российских получателей, однако документов, подтверждающих таможенное декларирование, у водителя не оказалось. В настоящее время проводится проверка. Таможенные органы выясняют происхождение техники и возможных организаторов незаконной поставки.
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Китай обвинил Трампа в "двойных стандартах" после объявления новых пошлин
- Криштиану Роналду в Алматы: казахстанец опубликовал редкое видео