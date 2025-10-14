На российско-казахстанской границе сотрудники Тюменской таможни задержали автомобиль, перевозивший крупную партию электроники без необходимых документов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

По данным ведомства, техника следовала из Казахстана в Москву. В грузовике инспекторы обнаружили ноутбуки, смарт-часы, наушники, VR-очки и другую электронику известных мировых брендов. Общая стоимость партии оценивается более чем в 30 миллионов рублей (около 200 миллионов тенге).

Согласно транспортным накладным, товар предназначался для российских получателей, однако документов, подтверждающих таможенное декларирование, у водителя не оказалось. В настоящее время проводится проверка. Таможенные органы выясняют происхождение техники и возможных организаторов незаконной поставки.