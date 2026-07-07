На границе с Россией в Казахстан пытались ввезти вейпы на полмиллиарда тенге
Более 27 тысяч запрещенных электронных сигарет обнаружили в грузовике на пункте пропуска «Кайрак».
Сегодня 2026, 16:57
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Сегодня 2026, 16:57Сегодня 2026, 16:57
118Фото: Пограничная служба Комитета национальной безопасности
На автомобильном пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан крупной партии вейпов, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Пограничной службе КНБ, 29 июня во время проверки грузового автомобиля в прицепе среди другого товара были обнаружены 27 624 электронные системы потребления.
По предварительной оценке, стоимость изъятой продукции составляет около 500 млн тенге.
Материалы по данному факту переданы в компетентный орган для принятия процессуального решения.
В Пограничной службе напомнили, что в Казахстане действует запрет на ввоз, производство и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), а также ароматизаторов и жидкостей для них.
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