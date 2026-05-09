На границе с Узбекистаном наблюдается пробка из-за сбоя системы

Пограничная служба КНБ Казахстана сообщила о скоплении граждан на пункте пропуска «Капланбек», ожидающих въезда в Узбекистан, передает BAQ.KZ.

Как уточнили в ведомстве, ситуация связана с перебоями в работе системы регистрации на узбекской стороне — в пункте пропуска «Новои».

При этом с казахстанской стороны пункт пропуска функционирует в штатном режиме, ограничения на пересечение границы не вводились.

В настоящее время ведётся взаимодействие между пограничными службами двух стран. По информации узбекской стороны, принимаются меры по устранению технических неполадок и восстановлению работы пункта пропуска.

Гражданам рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок.