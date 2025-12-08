На границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули боестолкновения, несмотря на недавнее соглашение о прекращении огня, подписанное 26 октября при посредничестве президента США Дональда Трампа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Обострение произошло ранним утром, когда, по заявлению представителя тайской армии Винтхая Сувараи, камбоджийские силы открыли огонь по военным и гражданским объектам в районе Чонг Ан Ма.

Таиланд ответил авиаударами, чтобы остановить дальнейшие атаки. В ходе столкновений погиб один тайский военнослужащий, ещё восемь получили ранения. Операцию с тайской стороны поддерживали истребители F-16, танковые подразделения и специальные средства, что подтверждает масштабность ответных действий.

Камбоджийская сторона, со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной обороны Мали Сочхеат, заявила, что вооружённые силы страны проявили "максимальную сдержанность" и не стали открывать ответный огонь. Тем не менее Пномпень привёл войска в состояние повышенной готовности, внимательно отслеживая развитие ситуации.

Повторное обострение вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку происходит всего через полтора месяца после подписания декларации о завершении конфликта. Документ, скреплённый в Куала-Лумпуре на саммите АСЕАН в присутствии президента США, должен был стать шагом к устойчивому миру в приграничном регионе.

Однако новый обмен ударами показывает, что напряжённость остаётся высокой, а достигнутые договорённости — крайне хрупкими. Международные наблюдатели ожидают реакции сторон и возможного вмешательства посредников для предотвращения дальнейшей эскалации.