На святых землях Мекки, в дни хаджа, произошла трогательная встреча — казахстанский олимпийский призёр по дзюдо Елдос Сметов и легенда мирового ММА, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись теплыми словами, объединившись не только верой, но и памятью, передаёт BAQ.KZ.

С первых минут их разговор вышел за рамки вежливого знакомства. Как признался Сметов, он хорошо помнил отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова, авторитетного тренера, который нередко бывал на тренировочных сборах сборной Казахстана. Тот с уважением относился к дзюдо и, по словам Елдоса, "всегда с интересом следил за нашей подготовкой".

Сметов поделился:

"Абдулманап был настоящим приверженцем дзюдо. Мы не раз встречались, общались. Он мечтал, чтобы Хабиб остался в олимпийском спорте — в дзюдо. Но судьба повела иначе".

Тем не менее, Сметов отметил: школа дзюдо дала Хабибу устойчивость, технику и силу, которые стали основой его стиля в UFC.