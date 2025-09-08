Власти китайской провинции Хайнань задействовали механизм экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации четвёртого уровня из-за приближения 16-го в этом году тайфуна "Тапа", передает BAQ.KZ cо ссылкой на агентство Синьхуа. По данным метеорологической службы, утром в воскресенье тайфун находился в акватории Южно-Китайского моря, примерно в 445 км к юго-востоку от района Дяньбай города Маомин (провинция Гуандун). Максимальная скорость ветра вблизи эпицентра достигала 23 м/с (9 баллов).

Синоптики предупреждают, что "Тапа" продолжит усиливаться и двигаться в северо-западном направлении со скоростью 10–15 км/ч. По прогнозам, шторм обрушится на побережье городов Чжухай и Чжаньцзян в Гуандуне в период с утра до полудня понедельника. Уже сейчас тайфун принёс в район пролива Цюнчжоу и залива Бэйбувань восточный ветер силой до 7–8 баллов, а в акватории у восточного побережья Хайнаня порывы достигают 10–11 баллов. В Китае действует четырёхуровневая система реагирования на ЧС, где первый уровень является наиболее серьёзным.