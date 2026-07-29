«Дома пока не знают»: Казахстанский игрок PUBG рассказал об участии в Играх будущего

На международном турнире «Игры будущего – 2026», который проходит в Астане, Казахстан в дисциплине PUBG представит команда Diga Esports. Один из игроков команды Нуржан Коянаков признался, что его родные пока даже не знают об участии в соревнованиях, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, перед выходом на основной турнир команда успешно прошла квалификационный этап. В состав Diga Esports входят четыре игрока.

«Дома пока не знают, что я участвую в турнире. Перед этим мы прошли отбор. В нашей команде четыре человека. Все соперники очень сильные, но мы считаем, что возможно все, и надеемся показать хороший результат», – рассказал Нуржан Коянаков.

PUBG – это игра в жанре Battle Royale, в которой участники соревнуются на большой виртуальной карте. В одном матче одновременно участвуют 64 игрока, которые высаживаются в разных точках локации и борются за выживание. Победителем становится последний оставшийся в игре игрок или команда.

«Используется большая карта. Все 64 игрока высаживаются в разных местах. В итоге должна остаться только одна команда. Поэтому здесь важны не только мастерство и тактика, но и то, как будут развиваться события в игре. Иногда решающую роль играет и удача», – отметил киберспортсмен.

Нуржан также рассказал, что киберспорт не является основной профессией участников команды.

«У меня в Алматы есть компьютерный клуб. Кроме того, я работаю в сфере маркетинга. Большинство ребят из нашей команды играют в PUBG в свободное от основной работы время», – сказал он.

По словам игрока, в турнире по PUBG примут участие 16 команд, которые поборются за призовой фонд в 1 миллион долларов США. При этом размер призовых за отдельные места организаторы пока не раскрывают.