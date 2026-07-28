Назван призовой фонд «Игр Будущего» в Астане

Фото: Дирекция по организации и проведению Игр будущего

Общий призовой фонд международного турнира «Игры Будущего», который пройдет в Астане, составит 4 млн 650 тысяч долларов США. Средства сформированы за счет спонсоров, сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК.

«Общий призовой фонд турнира за счет спонсорских средств составляет 4 миллиона 650 тысяч долларов США. Наибольший призовой фонд предусмотрен в дисциплинах Dota 2 и PUBG: Battlegrounds – по 1 миллиону долларов США. Призовой фонд Mobile Legends: BangBang составляет 900 тысяч долларов, фиджитал-футбола – 625 тысяч долларов, фиджитал-единоборств – 500 тысяч долларов», - сказал Жарасбаев. Всего соревнования пройдут по восьми направлениям: фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-единоборствам, фиджитал-шутеру, фиджитал-танцам, а также Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG: Battlegrounds.

По словам Жарасбаева, сегодня фиджитал-спорт развивается более чем в 115 странах мира. Соревнования примут четыре крупнейших спортивных объекта столицы.

В легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan пройдут турниры по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу и фиджитал-единоборствам.

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоятся соревнования по Mobile Legends: Bang Bang и Dota 2. Национальный теннисный центр BEELINE Arena примет турниры по PUBG: Battlegrounds и Counter-Strike 2, а соревнования по фиджитал-танцам пройдут на «Барыс Арене».

В «Играх Будущего» примут участие ведущие международные клубы и команды, среди которых Team Spirit, T1, Team Falcons, Xtreme Gaming, Vici Gaming, Boca Juniors, Valencia Basket, LGD.Pinghu, Twisted Minds и Bigetron by Vitality.

Кто представляет Казахстан

Казахстан на турнире представят 11 команд, а также отдельные спортсмены.

Когда и где уже проводили «Игры Будущего»

В 2025 году Игры Будущего проводились в Абу-Даби. В престижном турнире принимали участие и казахстанские спортивные клубы по дисциплинам фиджитал футбол, фиджитал баскетбол и фиджитал шутер CS2. Казахстан был представлен тремя сильными клубами: XGoat - победители по CS2 на Играх Будущего 2024 в Казани; UEL Team - победители отборочных по фиджитал футболу. А также профессиональный баскетбольный клуб PBC Astana, в составе которой играют спортсмены национальной сборной.

В первый раз турнир проходил в 2024 году в Казани. Третьи – в Казахстане.

Справочно: Фиджитал-спорт – это новое направление в мире игр, которое сочетает в себе цифровые технологии и физическую активность. Этот вид спорта представляет собой сочетание виртуальных игр и реальных физических упражнений, создавая уникальный опыт для участников.