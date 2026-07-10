На III внеочередном съезде партии «Әділет» озвучили повестку дня
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Делегаты III внеочередного съезда партии «Әділет» приступили к рассмотрению вопросов повестки дня. Ее представил член Бюро Политического совета партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы, передает корреспондент BAQ.KZ.
В повестку съезда вошли пять основных вопросов. Делегатам предстоит рассмотреть изменения и дополнения в Устав партии «Әділет», утвердить размер членских взносов, а также принять предвыборную программу партии.
Кроме того, участники съезда рассмотрят вопрос об утверждении партийного списка кандидатов в депутаты Курултая от партии «Әділет».
Завершающим пунктом повестки станет утверждение постановления III внеочередного съезда, в котором будут закреплены решения, принятые по итогам работы делегатов.
После оглашения повестки участники съезда приступили к рассмотрению вынесенных на обсуждение вопросов.
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