В Астане начался III внеочередной Съезд партии «Әділет»

В Астане под председательством Айбека Дадебая начал работу III внеочередной Съезд партии «Әділет». На площадке собрались делегаты из всех регионов Казахстана, члены руководящих органов партии, представители региональных филиалов и приглашенные гости, передает корреспондент BAQ.KZ.

Съезд созван в соответствии с постановлением, подписанным председателем партии Айбеком Дадебаем. В повестку мероприятия включены вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности партии, а также организационного и программного развития.

В работе съезда принимают участие представители партийного актива со всех регионов страны. По итогам заседания ожидается принятие ряда решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение делегатов.

Чего ждать от съезда

Делегатам III Cъезда предстоит утвердить Предвыборную программу, партийный список кандидатов, внести изменения и дополнения в Устав партии, определить размер членских взносов, а также принять итоговое Постановление.

К 10 июля партия уже завершила формирование организационной структуры, создала региональную сеть и сформировала руководящие органы. В составы Политических советов регионов вошли 808 человек, Контрольно-ревизионных комиссий - 100 человек. Среди них – представители малого и среднего бизнеса, образования и науки, неправительственного сектора и профсоюзов, культуры и спорта, промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, средств массовой информации, экономики, юриспруденции, IT и креативных индустрий.

Что говорят члены партии

Член Бюро политического совета партии «Әділет», казахстанская телеведущая и журналист, лауреат ряда профессиональных наград Ирина Тен отметила, что нынешний съезд имеет особое значение для партии, поскольку именно здесь будет представлена предвыборная программа, сформированная с учетом предложений самих казахстанцев. По ее словам, документ разрабатывался при активном участии граждан, а все поступившие через специальные QR-коды обращения и инициативы были систематизированы и учтены при подготовке программы. «Это очень волнительно и ответственно. Сегодня проходит третий внеочередной съезд партии "Әділет". Как видите, здесь собрались делегаты со всех регионов страны, все полны энтузиазма. Самая главная наша задача – презентовать программу, которая была написана вместе со всеми казахстанцами, вместе с неравнодушными людьми. Все предложения, которые поступали к нам, были обработаны и нашли отражение в программе», – сказала Ирина Тен. Она подчеркнула, что партия делает ставку на практические результаты, поэтому при подготовке программы активно привлекались представители экспертного сообщества, бизнеса и различных отраслей. «Программа получилась очень глубокой и разносторонней, но самое главное для нас – показать результат. А чтобы его добиться, нужны время, опытные и профессиональные кадры. Мы опираемся исключительно на экспертное мнение, собираем деловые советы, встречаемся с представителями разных сфер, чтобы понять, какие проблемы действительно волнуют людей и какие решения они предлагают. Для нас самое главное – это результат», – добавила она.

BAQ.KZ следит за ходом III внеочередного Съезда партии «Әділет» и будет оперативно публиковать ключевые заявления, решения и выступления его участников.

К чему готовятся партии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении выборов депутатов Курултая Республики Казахстан. Согласно документу, голосование пройдет 23 августа 2026 года.

Предстоящие выборы станут первыми в истории страны выборами депутатов Курултая. Они пройдут по новым правилам, закрепленным Конституцией и Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан». Все 145 депутатов будут избираться исключительно по партийным спискам в едином общенациональном избирательном округе. Проходной барьер для политических партий сохранен на уровне 5%.

Организацию и проведение избирательной кампании обеспечивает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.

Какие партии уже провели съезды

На сегодняшний день съезды уже провели партии Respublica, выдвинувшая 76 кандидатов, «Ак жол» – 63 кандидата, «Ауыл» – 69 кандидатов, Народная партия Казахстана – 72 кандидата, ОСДП – 33 кандидата и «Байтақ» – 53 кандидата. В ходе съездов делегаты также утвердили предвыборные программы и партийные списки для участия в выборах депутатов Курултая.

Читай также:

ОСДП представила предвыборную программу и определила приоритеты кампании