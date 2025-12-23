В Астане сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении с ножом на иностранного гражданина на территории железнодорожного вокзала, передает BAQ.KZ.

По данным департамента полиции на транспорте, по факту причинения ножевого ранения линейным управлением полиции на станции Астана возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.