В Казахстане на ряде платных автодорог действует система контроля средней скорости движения - она охватывает участки общей протяженностью около 1,8 тысячи километров, передает BAQ.kz.

Система контроля средней скорости применяется на восьми платных участках республиканских трасс. Она фиксирует не моментальную скорость автомобиля, а среднюю на определенном отрезке пути.

Такая практика позволяет более точно выявлять нарушения скоростного режима и снижает количество резких торможений перед камерами.

По данным профильных служб, применение системы уже привело к снижению аварийности на трассах примерно на 20%.

Дороги где замеряют среднюю скорость

В ближайшие годы перечень дорог, где действует контроль средней скорости, будет расширен. До конца 2026 года аналогичные системы планируется задействовать еще на 16 платных участках.

Кроме того, на отдельных направлениях используются дополнительные технологии для повышения безопасности. В частности, на 22 участках трасс применяются лазерные системы визуального ориентирования.

Они уже работают на ключевых маршрутах, включая направления Астана - Щучинск, Алматы - Хоргос, Шымкент - Тараз и Уральск - граница России.

Такие решения помогают водителям лучше ориентироваться на дороге, особенно в ночное время и при плохой видимости, снижая утомляемость и повышая концентрацию.

В целом система контроля средней скорости и дополнительные визуальные ориентиры направлены на снижение числа ДТП и повышение безопасности движения на трассах.