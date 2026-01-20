Исследовательская организация World Population Review (WPR) опубликовала свежие данные о потреблении алкоголя в разных странах мира, определив лидеров и аутсайдеров по количеству выпитого спиртного, передает BAQ.KZ со ссылкой на World Population Review

Среди постсоветских стран самый высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в Грузии - 15,5 литра на человека в год, а самый низкий - в Таджикистане, где показатель составляет всего 0,7 литра. В других странах региона статистика выглядит следующим образом: Россия - 10,5 литра, Казахстан - 5,4 литра, а среди стран СНГ абсолютный лидер - Беларусь с 11,4 литра на человека в год.

В глобальном рейтинге WPR лидером по потреблению алкоголя стала Румыния с 17,1 литра на человека в год. В первую пятерку также вошли Грузия - 15,5 литра, Латвия - 14,7, Молдова - 14,1 и Чехия - 13,7 литра.

При этом в некоторых странах данные отсутствуют, в частности в Саудовской Аравии, Афганистане и Бангладеш. Минимальные показатели потребления - 0,1 литра в год - зарегистрированы сразу в нескольких государствах: Египет, Пакистан, Индонезия, Иран, Сирия и Кувейт.

World Population Review - независимое научное издание, созданное в 2013 году Шейном Фулмером. Портал специализируется на демографической статистике и международных рейтингах, используя собственные методы обработки данных, а также информацию Международной организации труда и ОЭСР.