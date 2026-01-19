  • 19 Января, 11:03

На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году

По закону, даже при отсутствии трудового стажа и пенсионных накоплений сохраняется право на базовую пенсию

Фото: BAQ.KZ

В Казахстане пенсионная система определяется законом и рассчитывается в зависимости от трудового стажа и пенсионных накоплений граждан. Даже человек, который не работал, в ряде случаев имеет право на получение пенсионных выплат. Это предусмотрено Социальным кодексом Республики Казахстан и установленным порядком функционирования пенсионной системы. Корреспондент BAQ.KZ попытался разъяснить пенсионную систему.

С какого возраста выходят на пенсию?

Согласно закону:
• мужчины выходят на пенсию в 63 года;
• женщины — в 61 год.

Однако женщины могут выходить на пенсию в этом возрасте только до 2028 года. В дальнейшем пенсионный возраст будет постепенно повышаться и сравняется с мужским.

По достижении этого возраста гражданин имеет право подать заявление на назначение пенсионных выплат.

Какие виды пенсий существуют?

В Казахстане пенсионная система состоит из нескольких компонентов.

Базовая пенсия

• Это выплата, осуществляемая государством, которая назначается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста.
• Если человек никогда официально не работал, он все равно имеет право как минимум на базовую пенсию.

Солидарная пенсия

• Предназначена для граждан, участвовавших в прежней пенсионной системе и имеющих не менее 6 месяцев трудового стажа до 1998 года.
• Если у человека нет стажа в солидарной системе, данная пенсия ему может не назначаться.

Накопительная пенсия

• Выплачивается за счет средств, накопленных на индивидуальном пенсионном счете.
• Если человек не имел трудовой деятельности, на накопительном компоненте может не быть средств, соответственно, выплаты по этой части не производится.

Какую пенсию получает человек, который совсем не работал?

Согласно закону, даже при отсутствии трудового стажа и пенсионных накоплений сохраняется право на базовую пенсию. Базовая выплата назначается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, в том числе тем, кто ранее не работал.

Солидарная и накопительная пенсии назначаются только при наличии необходимого трудового стажа и обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ. При несоблюдении этих условий такие выплаты не назначаются.

Каков размер пенсии в 2026 году?

В 2026 году:
• минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге;
• минимальный размер пенсии — 69 049 тенге.

В каких случаях назначается накопительная пенсия?

Накопительная пенсия зависит от средств, накопленных на индивидуальном пенсионном счете. Если человек нигде не работал, за него не производились пенсионные взносы в ЕНПФ. Соответственно, накопительная пенсия ему не выплачивается из-за отсутствия средств.

При этом отсутствие накоплений влияет только на накопительный компонент и не препятствует получению базовой пенсии.

