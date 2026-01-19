В Казахстане пенсионная система определяется законом и рассчитывается в зависимости от трудового стажа и пенсионных накоплений граждан. Даже человек, который не работал, в ряде случаев имеет право на получение пенсионных выплат. Это предусмотрено Социальным кодексом Республики Казахстан и установленным порядком функционирования пенсионной системы. Корреспондент BAQ.KZ попытался разъяснить пенсионную систему.

Согласно закону:

• мужчины выходят на пенсию в 63 года;

• женщины — в 61 год.

Однако женщины могут выходить на пенсию в этом возрасте только до 2028 года. В дальнейшем пенсионный возраст будет постепенно повышаться и сравняется с мужским.

По достижении этого возраста гражданин имеет право подать заявление на назначение пенсионных выплат.

В Казахстане пенсионная система состоит из нескольких компонентов.

Базовая пенсия

• Это выплата, осуществляемая государством, которая назначается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста.

• Если человек никогда официально не работал, он все равно имеет право как минимум на базовую пенсию.

Солидарная пенсия

• Предназначена для граждан, участвовавших в прежней пенсионной системе и имеющих не менее 6 месяцев трудового стажа до 1998 года.

• Если у человека нет стажа в солидарной системе, данная пенсия ему может не назначаться.

Накопительная пенсия

• Выплачивается за счет средств, накопленных на индивидуальном пенсионном счете.

• Если человек не имел трудовой деятельности, на накопительном компоненте может не быть средств, соответственно, выплаты по этой части не производится.

Согласно закону, даже при отсутствии трудового стажа и пенсионных накоплений сохраняется право на базовую пенсию. Базовая выплата назначается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, в том числе тем, кто ранее не работал.

Солидарная и накопительная пенсии назначаются только при наличии необходимого трудового стажа и обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ. При несоблюдении этих условий такие выплаты не назначаются.

В 2026 году:

• минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге;

• минимальный размер пенсии — 69 049 тенге.

Накопительная пенсия зависит от средств, накопленных на индивидуальном пенсионном счете. Если человек нигде не работал, за него не производились пенсионные взносы в ЕНПФ. Соответственно, накопительная пенсия ему не выплачивается из-за отсутствия средств.

При этом отсутствие накоплений влияет только на накопительный компонент и не препятствует получению базовой пенсии.