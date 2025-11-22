На Камчатке произошло сильное землетрясение
Сегодня, 11:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:36Сегодня, 11:36
90Фото: Pixabay.com
Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Камчатке, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в 359 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Их эпицентр находился на глубине 65,6 км.
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Самое читаемое
- Почему иностранные гиганты охотятся за активами "Лукойла" – и что это значит для Казахстана
- Автовоз с новыми авто опрокинулся в кювет в Акмолинской области
- Геннадий Головкин возглавит World Boxing
- Туман, метель и гололед: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Ризабек Айтмухан победил олимпийского чемпиона и вышел в финал Исламиады-2025