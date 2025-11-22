  • 22 Ноября, 12:01

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Фото: Pixabay.com

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Камчатке, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в 359 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Их эпицентр находился на глубине 65,6 км.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.

