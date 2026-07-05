На Камчатке вновь проснулся вулкан: столб пепла поднялся на 12 километров

На Камчатке продолжается активное извержение вулкана Шивелуч. Очередной мощный выброс пепла поднялся на высоту до 12 километров над уровнем моря, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Российской академии наук.

По данным специалистов, извержение произошло 4 июля 2026 года в 19:16 по местному времени. В результате взрывной активности сформировалось пепловое облако, которое распространилось примерно на 10 километров к западу от вулкана. Сам выброс продолжался около десяти минут.

Ученые отмечают, что вулкан остается в активной фазе. Извержение сопровождается интенсивными выбросами пара и газов, а в северной части лавового купола продолжается формирование нового купола из застывающей лавы.

В Институте вулканологии и сейсмологии предупреждают, что в любой момент возможны новые выбросы пепла на высоту до 12 километров (39 400 футов) над уровнем моря.

В связи с сохраняющейся высокой активностью Шивелучу присвоен максимальный — красный — код авиационной опасности. Это означает, что вулканический пепел может представлять серьезную угрозу для международных и низколетящих воздушных судов.