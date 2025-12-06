На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 5
В течение суток в регионе также зарегистрировали шесть афтершоков.
Сегодня, 12:08
50Фото: Pixabay.com
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5 на территории Камчатки. Об этом сообщило камчатское подразделение Единой геофизической службы РАН, передаёт BAQ.KZ.
Подземные толчки произошли на расстоянии около 179 километров от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 18,2 километра.
По данным МЧС России по Камчатскому краю, в течение суток в регионе также зарегистрировали шесть афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,8. В населённых пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось.
