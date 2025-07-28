Сегодня в Конаеве внезапное ухудшение погоды поставило под угрозу жизни десятков отдыхающих. Из-за резких порывов ветра до 20 м/с на Капчагайском водохранилище, людей, находившихся на байдарках и кайтбордах, отнесло примерно на 1,5 километра от берега, передает BAQ.KZ.

Самостоятельно вернуться к суше они не смогли. На помощь оперативно пришли спасатели МЧС, которые в этот момент проводили патрулирование береговой линии. Все 32 человека, включая троих детей, были благополучно эвакуированы на лодках.

"Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Спасатели напоминают: при ухудшении погодных условий следует немедленно покидать водоёмы и не пренебрегать предупреждениями о штормовом ветре.