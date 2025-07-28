На Капчагайском водохранилище спасены 32 человека
Сильный ветер поднял волны и унес отдыхающих на байдарках далеко от берега.
Сегодня, 05:21
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Сегодня, 05:21Сегодня, 05:21
163Фото: МЧС РК
Сегодня в Конаеве внезапное ухудшение погоды поставило под угрозу жизни десятков отдыхающих. Из-за резких порывов ветра до 20 м/с на Капчагайском водохранилище, людей, находившихся на байдарках и кайтбордах, отнесло примерно на 1,5 километра от берега, передает BAQ.KZ.
Самостоятельно вернуться к суше они не смогли. На помощь оперативно пришли спасатели МЧС, которые в этот момент проводили патрулирование береговой линии. Все 32 человека, включая троих детей, были благополучно эвакуированы на лодках.
"Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Спасатели напоминают: при ухудшении погодных условий следует немедленно покидать водоёмы и не пренебрегать предупреждениями о штормовом ветре.