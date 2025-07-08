На Капшагайском водохранилище отдых обернулся трагедией — утонула женщина. Отдыхающие пытались спасти её своими силами, но безуспешно: на пляже не оказалось ни спасателей, ни медиков. Полиция Алматинской области начала досудебное расследование и выясняет, соответствовала ли зона отдыха требованиям безопасности, передаёт BAQ.KZ.

"По факту гибели девушки на Капшагайском водохранилище зарегистрировано уголовное дело. Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Медицинская бригада прибыла не сразу, и, несмотря на предпринятые усилия, спасти пострадавшую не удалось.

Кадры трагедии появились в Instagram на странице taldykorganec_kolesa. На видео запечатлено, как отдыхающие вытаскивают девушку из воды и пытаются оказать ей первую помощь.

По данным полиции, в ходе расследования выясняется наличие или отсутствие спасательных средств, дежурных спасателей, а также соответствие зоны отдыха установленным требованиям безопасности.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Призываем граждан быть предельно осторожными при отдыхе у водоёмов и выбирать только официально оборудованные и охраняемые места для купания", — подчеркнули в ДП Алматинской области.

О трагедии на Капшагайском водохранилище рассказал на своей странице в Facebook депутат Мажилиса РК Бакытжан Базарбек, ставший очевидцем происшествия.

"Сегодня мы с семьёй решили отдохнуть на берегу Капчагая и стали свидетелями трагедии — прямо на моих глазах погибла девушка. Её ведь можно было спасти! На пляже не было ни спасателей, ни медиков, ни элементарных средств безопасности: кругов, вышек, громкоговорителей. Первую помощь пытались оказать обычные отдыхающие, у которых не было ни навыков, ни необходимой подготовки. Казахстанские дикие пляжи — это своеобразная “русская рулетка”: можешь не всплыть, а если всплыл — не доживёшь. Почему я называю туристическую инфраструктуру страны "дикой"? Потому что она создана не для человека и его комфорта!", — написал депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook.

По словам Базарбека, он инициировал масштабные проверки зон отдыха и водоохранных полос Капчагая. Депутат намерен добиваться возврата незаконно отчуждённых пляжей в госсобственность и ужесточения законодательства в сфере внутреннего туризма.

Редакция уточняет подробности трагедии.