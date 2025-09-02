  • 2 Сентября, 01:53
На Капшагайском водохранилище спасли женщину, унесённую ветром на SUP-доске

Пострадавшую доставили на сушу и оказали медицинскую помощь.

Фото: Istockphoto

Сотрудники МЧС Алматинской области провели масштабную спасательную операцию на Капшагайском водохранилище. Женщину 1966 года рождения, которую 30 августа во время катания на SUP-доске унесло порывами ветра, удалось найти в 40 километрах от берега, передает BAQ.KZ.

Пострадавшая была в сознании, её доставили на сушу и оказали медицинскую помощь.

К поискам привлекли 106 специалистов, 29 единиц техники и 5 плавсредств, а также волонтёров и местных жителей. Сильный ветер значительно осложнял работу спасателей.

МЧС напоминает:

  • не оставляйте детей без присмотра у воды;

  • используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах;

  • следите за погодными условиями.

