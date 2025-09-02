Сотрудники МЧС Алматинской области провели масштабную спасательную операцию на Капшагайском водохранилище. Женщину 1966 года рождения, которую 30 августа во время катания на SUP-доске унесло порывами ветра, удалось найти в 40 километрах от берега, передает BAQ.KZ.

Пострадавшая была в сознании, её доставили на сушу и оказали медицинскую помощь.

К поискам привлекли 106 специалистов, 29 единиц техники и 5 плавсредств, а также волонтёров и местных жителей. Сильный ветер значительно осложнял работу спасателей.

МЧС напоминает: