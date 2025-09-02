На Капшагайском водохранилище спасли женщину, унесённую ветром на SUP-доске
Пострадавшую доставили на сушу и оказали медицинскую помощь.
Сегодня, 00:32
155Фото: Istockphoto
Сотрудники МЧС Алматинской области провели масштабную спасательную операцию на Капшагайском водохранилище. Женщину 1966 года рождения, которую 30 августа во время катания на SUP-доске унесло порывами ветра, удалось найти в 40 километрах от берега, передает BAQ.KZ.
Пострадавшая была в сознании, её доставили на сушу и оказали медицинскую помощь.
К поискам привлекли 106 специалистов, 29 единиц техники и 5 плавсредств, а также волонтёров и местных жителей. Сильный ветер значительно осложнял работу спасателей.
МЧС напоминает:
-
не оставляйте детей без присмотра у воды;
-
используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах;
-
следите за погодными условиями.
