На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 по времени Астаны завершились дневные торги иностранными валютами, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов 10 июня 2025 года средневзвешенный курс доллара США составил 508,42 тенге, снизившись на 0,12 тенге по сравнению с предыдущим днем.

Курс российского рубля, напротив, немного вырос — до 6,43 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня составил 70,76 тенге, что на 0,07 тенге меньше, чем ранее.

Небольшое снижение показал и евро: его средневзвешенный курс уменьшился на 0,01 тенге, составив 582 тенге.

Днем ранее доллар также потерял позиции.