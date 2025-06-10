На KASE доллар и юань упали, рубль укрепился
Незначительное снижение доллара на валютной бирже.
Сегодня, 17:09
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Сегодня, 17:09Сегодня, 17:09
52Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 по времени Астаны завершились дневные торги иностранными валютами, передает BAQ.KZ.
По итогам торгов 10 июня 2025 года средневзвешенный курс доллара США составил 508,42 тенге, снизившись на 0,12 тенге по сравнению с предыдущим днем.
Курс российского рубля, напротив, немного вырос — до 6,43 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня составил 70,76 тенге, что на 0,07 тенге меньше, чем ранее.
Небольшое снижение показал и евро: его средневзвешенный курс уменьшился на 0,01 тенге, составив 582 тенге.
Днем ранее доллар также потерял позиции.
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