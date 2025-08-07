На KASE доллар подорожал на 2,68 тенге
Итоги торгов от 7 августа.
Сегодня, 16:35
Фото: unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились валютные торги 7 августа 2025 года, передает BAQ.KZ.
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 539,38 тенге, увеличившись на 2,68 тенге по сравнению с предыдущим итерацией.
Курс других ключевых валют изменился умеренно:
- Российский рубль — 6,74 тенге (минус 0,01 тенге),
- Китайский юань — 75 тенге (минус 0,05 тенге) на утренних торгах.
