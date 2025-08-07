  • 7 Августа, 17:47

На KASE доллар подорожал на 2,68 тенге

Итоги торгов от 7 августа.

Сегодня, 16:35
АВТОР
unsplash
Сегодня, 16:35
106
Фото: unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились валютные торги 7 августа 2025 года, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 539,38 тенге, увеличившись на 2,68 тенге по сравнению с предыдущим итерацией.

Курс других ключевых валют изменился умеренно:

  • Российский рубль — 6,74 тенге (минус 0,01 тенге),
  • Китайский юань — 75 тенге (минус 0,05 тенге) на утренних торгах.

