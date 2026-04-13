На Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам дневных торгов 13 апреля 2026 года зафиксированы разнонаправленные изменения курсов иностранных валют, передает BAQ.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 474,90 тенге, увеличившись на 1,71 тенге.

Евро подешевел до 553 тенге, снизившись на 4,9 тенге.

Российский рубль укрепился до 6,21 тенге, прибавив 0,06 тенге. Курс китайского юаня остался без изменений — 69,40 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают и продают по 473,2–475,5 тенге, евро — по 552,8–559 тенге, рубль — по 6,12–6,25 тенге.