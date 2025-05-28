  • 28 Мая, 17:21
  • BAIGENEWS

На KASE подорожал доллар, подешевели рубль, юань и евро

Курс валют: доллар укрепляется, рубль и юань снижаются.

Сегодня, 17:01
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01
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Фото: Unsplash

На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 28 мая 2025 года курс доллара продолжил рост, передаёт BAQ.KZ.

По итогам сессии в 15:30 средневзвешенный курс американской валюты составил 512,66 тенге, что на 0,52 тенге выше предыдущего значения.

Ситуация по другим валютам на KASE сложилась следующим образом:

  • Российский рубль снизился на 0,01 тенге — до 6,39 тенге.

  • Китайский юань подешевел на 0,03 тенге и составил 71,30 тенге.

  • Евро также продемонстрировал незначительное снижение — на 0,03 тенге, до 580,76 тенге.

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