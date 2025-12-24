На KASE зафиксирован рост курса доллара
Доллар превысил отметку 511 тенге.
Сегодня, 16:55
По итогам торгов 24 декабря на Казахстанская фондовая биржа курс доллара составил 511,00 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта укрепилась на 0,88 тенге.
В обменных пунктах Казахстана к концу дня сложились следующие средние курсы валют. Доллар покупают по 513,5–515 тенге, продают по 514,7–517 тенге. Евро предлагается к покупке в диапазоне 601–603,5 тенге, к продаже — по 608–610 тенге. Российский рубль в среднем покупают по 6,35–6,48 тенге, продают по 6,49–6,90 тенге.
Курсы в обменных пунктах формируются с учетом рыночной ситуации и могут отличаться в зависимости от региона и времени проведения операций.
