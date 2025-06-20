На Казахстанской фондовой бирже завершились очередные торги на рынке иностранных валют, и доллар продемонстрировал заметный рост, передает BAQ.KZ. По итогам сессии средневзвешенный курс американской валюты составил 521,57 тенге, увеличившись сразу на 1,92 тенге по сравнению с предыдущим днём.

Нацбанк установил официальный курс доллара на 20 июня на уровне 519,55 тенге, что также отражает тенденцию к укреплению американской валюты.

На фоне биржевой динамики обменные пункты в городах Казахстана отреагировали оперативно: курс покупки доллара варьируется в пределах 521–522 тенге, а продажи — от 523 до 524 тенге. Евро также остаётся стабильным, его покупают за 600–601 тенге, а продают за 604–605. Российский рубль в среднем покупают по 6,53–6,58 тенге и продают по 6,62–6,66.

Укрепление доллара может быть связано с внешнеэкономическими колебаниями, сезонными факторами или изменением настроений на мировых рынках. Финансовые аналитики советуют следить за ситуацией: дальнейшее движение курса может оказать влияние на импортные цены и потребительский рынок.