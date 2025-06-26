На дневных торгах на Казахстанской фондовой бирже 26 июня 2025 года зафиксировано незначительное снижение курса доллара — он опустился до 518,34 тенге, потеряв 0,22 тенге по сравнению с предыдущими результатами.

Рубль, напротив, немного укрепился - его средневзвешенный курс достиг 6,62 тенге, прибавив 0,017.

Китайский юань также показал символический рост - до 72,32 тенге.

В обменных пунктах доллар сегодня можно купить по цене от 518,5 до 520,7 тенге, евро торгуется в диапазоне от 606 до 610 тенге, а рубль - от 6,51 до 6,63 тенге.

К слову, валютный рынок продолжает демонстрировать умеренную волатильность на фоне стабильной торговой активности.