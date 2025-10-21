На Кашагане набирает обороты строительство нового газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минэнерго.

В работах задействовано около 2 000 специалистов, из них 170 трудятся в ночные смены. На площадке активно используется 340 единиц техники.

На сегодняшний день завершён монтаж дымовых труб. Продолжаются работы по бетонированию фундаментов, установке и окраске металлоконструкций, обвязке технологического оборудования, а также сборке резервуаров и сферических ёмкостей. Кроме того, ведётся строительство наружных инженерных сетей, обеспечивающих будущую инфраструктуру комплекса.

Помимо этого, на Кашагане планируется строительство второго газоперерабатывающего завода, уже в два с половиной раза большей мощности — 2,5 млрд кубометров. Это позволит перерабатывать до 3,5 млрд кубометров газа с одного из крупнейших месторождений страны.

Работы идут не только на Кашагане. В городе Жанаозен активно строится ещё один газоперерабатывающий завод — мощностью 900 млн кубометров. А строительство ГПЗ на Карачаганаке находится в фокусе стратегических задач правительства и активно прорабатывается.