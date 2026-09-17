На Кашагане строят ГПЗ мощностью 1 млрд кубометров: что еще планируют в Атырауской области

В Атырауской области одновременно ведут несколько крупных проектов в газопереработке, нефтехимии и энергетике. На Кашагане строят газоперерабатывающий завод мощностью 1 млрд кубометров в год, второй ГПЗ на 2,5 млрд кубометров пока проектируют. В регионе готовят новые мощности по выпуску полиэтилена и бутадиена, передает BAQ.KZ.

Строительно-монтажные работы на первом ГПЗ на Кашагане планируют завершить в 2026 году. Второй завод предусмотрен в рамках фазы 2А. Его проектная мощность составит 2,5 млрд кубометров газа в год.

На Тенгизе завершен Проект будущего расширения.

В нефтехимии новые проекты сосредоточены на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Здесь уже работает завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.

Сейчас реализуются проекты строительства комплексов по выпуску полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью 340 тыс. тонн.

«Строительство современных перерабатывающих мощностей нового поколения базируется на строгих международных экологических стандартах. В отличие от производств прежних лет, современные комплексы проектируются с минимальным воздействием на окружающую среду. Наша задача заключается в создании высокотехнологичных производств, локализации смежных предприятий вокруг кластеров и обеспечении стабильными рабочими местами местных специалистов», - сказал вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.

По данным Минэнерго, в 2025 году в Атырауской области добыли 61,9 млн тонн нефти. За восемь месяцев 2026 года объем составил 37,7 млн тонн.

До 2030 года в регионе планируют ввод дополнительных мощностей для электроснабжения. Уже в 2026 году на Атырауской ТЭЦ должны запустить турбину мощностью 25 МВт и котел мощностью 33 МВт.

В Кульсары предусмотрено строительство парогазовой установки мощностью 250 МВт. Еще один проект касается расширения Атырауской ТЭЦ. Там планируют построить пять газотурбинных установок общей мощностью 210 МВт.

KEGOC параллельно соединяет Западную зону энергосистемы с Единой электроэнергетической системой Казахстана. Завершение проекта намечено на 2027 год.

Ситуацию с топливом в области Минэнерго оценивает как стабильную. Все 124 действующие АЗС обеспечены топливом в полном объеме. Поставки с нефтеперерабатывающих заводов идут по утвержденным графикам, перебоев ведомство не фиксирует.

Сжиженный нефтяной газ продают через 107 АГЗС и пять газонаполнительных станций. Местные власти ведут мониторинг цен и действий продавцов, чтобы не допустить необоснованного подорожания топлива.

Эти данные Ерлан Акбаров озвучил на встрече с жителями Атырауской области в Атырауском университете нефти и газа имени С. Утебаева. Обращения участников встречи зарегистрировали и передали профильным департаментам Минэнерго.