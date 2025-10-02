На побережье Каспийского моря могут возвести атомную станцию малой мощности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев. По его словам, в ближайшее время начнётся исследование по выбору площадки с учётом технических условий, инфраструктуры и вопросов безопасности.

Побережье Каспия рассматривается как потенциальное место для размещения атомной станции с реакторами малой и средней мощности. Соответствующее исследование будет проведено в ближайшее время по поводу возможности строительства атомной станции исходя из всех базовых установок - техника, безопасность, водоемы. В планах изучения западный Казахстан есть. Мы понимаем, что это площадка перспективная", - сообщил Саткалиев.

Напомним, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой атомной станции в Алматинской области. Её запуск ожидается в 2035–2036 годах. Казахстан при этом останется владельцем и оператором будущего объекта. Параллельно обсуждается участие китайской компании в проектировании второй и третьей АЭС в стране.