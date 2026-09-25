Поисковая операция завершена: тела двух пропавших военнослужащих найдены
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Поисково-спасательная операция в акватории Каспийского моря завершена. Обнаружены тела двух военнослужащих, которые считались пропавшими после трагедии во время военных учений в Мангистауской области, сообщает Министерство обороны Казахстана.
По данным ведомства, 25 сентября около 09:15 в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы.
Число погибших в результате трагедии увеличилось до 14 человек.
Напомним, 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи резко ухудшились погодные условия. По данным Министерства обороны, в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти.
До сегодняшнего утра местонахождение двух военнослужащих оставалось неизвестным. Их поиски велись в круглосуточном режиме с привлечением военнослужащих, спасателей, водолазов, авиации, судов и специальной техники.
В Министерстве обороны выразили соболезнования родным и близким погибших.
«Семьям погибших будет оказана вся необходимая всесторонняя, материальная и психологическая помощь», – сообщили в ведомстве.
Ранее по факту гибели военнослужащих было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.
В связи с трагедией 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.
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