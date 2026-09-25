Поисковая операция завершена: тела двух пропавших военнослужащих найдены

Поисково-спасательная операция в акватории Каспийского моря завершена. Обнаружены тела двух военнослужащих, которые считались пропавшими после трагедии во время военных учений в Мангистауской области, сообщает Министерство обороны Казахстана.

По данным ведомства, 25 сентября около 09:15 в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы.

Число погибших в результате трагедии увеличилось до 14 человек.

Напомним, 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи резко ухудшились погодные условия. По данным Министерства обороны, в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти.

До сегодняшнего утра местонахождение двух военнослужащих оставалось неизвестным. Их поиски велись в круглосуточном режиме с привлечением военнослужащих, спасателей, водолазов, авиации, судов и специальной техники.

В Министерстве обороны выразили соболезнования родным и близким погибших.

«Семьям погибших будет оказана вся необходимая всесторонняя, материальная и психологическая помощь», – сообщили в ведомстве.

Ранее по факту гибели военнослужащих было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.

В связи с трагедией 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.