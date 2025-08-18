16 августа в 07:43 по времени Астаны спутник Sentinel-1A зафиксировал фрагментированное пятно площадью 82,51 км². Оно тянется вдоль судоходной линии Порт Курык — Баку, затрагивая казахстанский и азербайджанский секторы моря, передает BAQ.KZ.

По данным проекта "Прозрачный Мир", вероятно, речь идёт о сбросе судовых вод — льяльных или балластных — с примесью нефтепродуктов. Учёные отмечают, что при благоприятных условиях такие следы растягиваются на десятки километров, хотя обычно рассеиваются в течение нескольких часов.

Однако эксперты предупреждают: даже если отдельные пятна исчезают быстро, их накопление наносит серьёзный ущерб экосистеме. Кроме того, не всё тёмное на радиолокационных снимках является нефтяными следами — часть пятен может оказаться зонами штиля или биогенными плёнками.

Специалисты подчеркивают: регулярные сбросы с судов делают Каспий особенно уязвимым. Если практика продолжится, море может столкнуться с катастрофическими последствиями.