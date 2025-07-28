На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,2
Глубина залегания гипоцентра: 68 км.
Сегодня, 07:50
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Сегодня, 07:50Сегодня, 07:50
110Фото: Ак Жайык
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море в 06:46 по времени Атырау, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".
По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда составила 3,2.
Эпицентр находился по координатам 39.92° северной широты и 50.82° восточной долготы. Глубина гипоцентра — 68 километров.