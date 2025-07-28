Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море в 06:46 по времени Атырау, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".

По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда составила 3,2.

Эпицентр находился по координатам 39.92° северной широты и 50.82° восточной долготы. Глубина гипоцентра — 68 километров.