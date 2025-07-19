На Каспии спасли 10 человек, унесенных ветром на сапбордах
Молодые люди не смогли самостоятельно вернуться на берег.
Сегодня, 00:42
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Сегодня, 00:42Сегодня, 00:42
61Фото: istockphoto.com
На побережье Каспийского моря вблизи Актау сотрудники МЧС спасли группу из 10 человек, которых во время катания на SUP-бордах унесло в открытое море сильным ветром, передает BAQ.KZ.
По данным МЧС РК, молодые люди не смогли самостоятельно вернуться на берег.
Инцидент произошёл в зоне патрулирования оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасатели своевременно заметили дрейфующую группу и незамедлительно выдвинулись на помощь. Пострадавшие были благополучно доставлены на берег. Медицинская помощь никому из них не понадобилась.
В ведомстве напомнили:
- Не выходите на воду в штормовую или ветреную погоду;
- Обязательно используйте спасательные жилеты при катании на SUP-досках.
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