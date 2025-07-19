На побережье Каспийского моря вблизи Актау сотрудники МЧС спасли группу из 10 человек, которых во время катания на SUP-бордах унесло в открытое море сильным ветром, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, молодые люди не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Инцидент произошёл в зоне патрулирования оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасатели своевременно заметили дрейфующую группу и незамедлительно выдвинулись на помощь. Пострадавшие были благополучно доставлены на берег. Медицинская помощь никому из них не понадобилась.

В ведомстве напомнили: