  • 19 Июля, 01:14
  • BAIGENEWS

На Каспии спасли 10 человек, унесенных ветром на сапбордах

Молодые люди не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Сегодня, 00:42
АВТОР
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istockphoto.com Сегодня, 00:42
Сегодня, 00:42
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Фото: istockphoto.com

На побережье Каспийского моря вблизи Актау сотрудники МЧС спасли группу из 10 человек, которых во время катания на SUP-бордах унесло в открытое море сильным ветром, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, молодые люди не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Инцидент произошёл в зоне патрулирования оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасатели своевременно заметили дрейфующую группу и незамедлительно выдвинулись на помощь. Пострадавшие были благополучно доставлены на берег. Медицинская помощь никому из них не понадобилась.

В ведомстве напомнили:

  • Не выходите на воду в штормовую или ветреную погоду;
  • Обязательно используйте спасательные жилеты при катании на SUP-досках.

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