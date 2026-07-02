На Каспии усилили патрули: с начала года в Мангистау спасли 13 человек

В Мангистауской области с началом купального сезона спасатели усилили патрулирование побережья Каспийского моря. В ДЧС сообщили, что ежедневно контролируют ситуацию на пляжах, проводят рейды, выявляют нарушителей и напоминают отдыхающим о правилах безопасности.

Как рассказал на брифинге заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков, в будние дни безопасность на водоемах обеспечивают 14 мобильных спасательных постов, где дежурят 37 сотрудников и пять единиц спецтехники.

В выходные и праздничные дни меры безопасности будут усилены: мобилизуем 39 мобильных спасательных станций, а число дежурных сотрудников и техники вырастет до 84 и 14 соответственно, — сообщил Айжарыков.

По его словам, к началу купального сезона ДЧС провело совещания с владельцами зон отдыха, представителями транспортной прокуратуры и других профильных ведомств. Владельцам пляжей также оказали методическую помощь по приведению мест отдыха в соответствие с требованиями безопасности.

Кроме того, в апреле и мае специалисты очистили морское дно на 22 пляжах по заявкам владельцев зон отдыха и организовали обучение спасателей и персонала баз отдыха приемам спасения людей на воде и оказания первой помощи. С начала 2026 года в Каспийском море спасатели помогли 13 людям, среди которых семеро детей.

Вместе с тем зарегистрировано восемь случаев утопления: четыре произошли в местах, где купание запрещено, еще четыре — на необорудованных участках побережья. В ДЧС призвали жителей и туристов отдыхать только на официально разрешенных пляжах, соблюдать требования спасателей и не заходить в воду в опасных местах.