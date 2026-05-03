На Каспийском море зафиксировали новое землетрясение магнитудой 3,0

В акватории Каспийского моря вновь зарегистрировано землетрясение, передает BAQ.kz со ссылкой на Lada.kz.

По данным сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, толчки произошли 2 мая в 10:50 по местному времени.

Магнитуда составила 3,0, очаг залегал на глубине 27 километров. Эпицентр находился примерно в 562 километрах от Актау. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.