На "Казахмысе" раскрыли крупную схему хищения топлива

В области Улытау задержали группу, подозреваемую в хищении топлива с территории "Казахмыса", передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел продолжает работу по обеспечению законности и экономической безопасности на стратегически важных и градообразующих предприятиях страны.

По данным ведомства, с прошлого года в области Улытау полицейские пресекли деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям на территории ТОО "Корпорация Казахмыс". В результате проведенных мероприятий удалось возместить 94,5% причиненного ущерба.

Также уже осуждены участники группы, которая под руководством представителей местного криминалитета организовала схему хищения рудных сплавов с высоким содержанием драгоценных металлов.

В МВД сообщили, что только с начала этого года раскрыто четыре кражи, причинившие крупный ущерб предприятию.

Сотрудники полиции совместно с СГО пресекли схему хищения топлива с территории компании. По подозрению в организации кражи и последующей продаже горюче-смазочных материалов задержаны несколько человек.

Во время оперативных мероприятий изъяты более одной тонны топлива, крупная сумма денег, автомобили, оружие с боеприпасами и другие вещественные доказательства.

Следствие установило, что топливо похищали с помощью фиктивных заправок спецтехники и подделки документов.

Кроме того, выявлены факты содействия со стороны отдельных сотрудников охранных структур.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, проводится анализ финансово-хозяйственной документации. Размер ущерба устанавливается. По предварительным данным, он может быть особо крупным.