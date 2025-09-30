На казахстанско-китайской границе временно закроют автомобильные пункты пропуска
Ограничения связаны с праздниками в Китае в начале октября.
Сегодня, 00:45
74Фото: gov.kz
Комитет государственных доходов РК сообщил о временной приостановке работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем, передает BAQ.KZ.
Ограничения будут действовать в связи с празднованием Дня образования КНР (1–3 октября) и Праздника середины осени (6 октября).
В эти дни пропуск физических лиц, транспорта и грузов через автопереходы осуществляться не будет.
При этом железнодорожные пункты пропуска продолжат работать в штатном режиме, обеспечивая стабильность транспортно-логистического сообщения.
"Комитет призывает перевозчиков, участников внешнеэкономической деятельности и граждан учитывать данные ограничения при планировании маршрутов и заранее корректировать графики перевозок", - говорится в сообщении.
