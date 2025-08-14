На казахстанско-российской границе ожидаются затруднения из-за ремонта пунктов пропуска
Пограничная служба предупредила о возможных задержках на пяти КПП с Россией.
Сегодня, 16:42
82Фото: Depositphotos.com
Пограничная служба КНБ РК предупредила о возможных затруднениях движения на отдельных участках казахстанско-российской границы, передает BAQ.KZ.
С 15 августа 2025 года на российских пунктах пропуска "Мариинский", "Николаевка", "Звериноголовское", "Воскресенское" и "Казанское" начнутся ремонтные работы. В связи с этим на казахстанских КПП "Желкуар", "Аят", "Убаган", "Акбалшык" в Костанайской области и "Кызыл жар" в Северо-Казахстанской области возможны задержки при прохождении транспорта.
Пограничная служба рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании поездок и при необходимости заранее корректировать маршрут.
В остальных пунктах пропуска ситуация остаётся штатной, ограничений в их работе не вводилось.
