Пограничная служба КНБ РК предупредила о возможных затруднениях движения на отдельных участках казахстанско-российской границы, передает BAQ.KZ.

С 15 августа 2025 года на российских пунктах пропуска "Мариинский", "Николаевка", "Звериноголовское", "Воскресенское" и "Казанское" начнутся ремонтные работы. В связи с этим на казахстанских КПП "Желкуар", "Аят", "Убаган", "Акбалшык" в Костанайской области и "Кызыл жар" в Северо-Казахстанской области возможны задержки при прохождении транспорта.

Пограничная служба рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании поездок и при необходимости заранее корректировать маршрут.

В остальных пунктах пропуска ситуация остаётся штатной, ограничений в их работе не вводилось.