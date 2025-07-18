На химическом предприятии "КазАзот" в городе Актау зафиксирован выброс технологических газов, передает BAQ.KZ. Причиной стало внезапное отключение электроэнергии на одной из ТЭЦ МАЭКа (Мангистауский атомный энергетический комбинат — авт.). Над заводом появился характерный бурый шлейф, который в народе называют "лисьим хвостом".

В 21:35 произошло внезапное отключение электроэнергии со стороны ТЭЦ-3, входящей в структуру ТОО "МАЭК". Это повлекло за собой автоматическое отключение технологического оборудования на АО "КазАзот". Во время подобных аварийных отключений возможно кратковременное выбрасывание технологических газов, — сообщили в пресс-службе предприятия.

Жители Актау публикуют в соцсетях видео с дымом над заводом. В компании утверждают, что выброс был непродолжительным, контролировался системой управления и не представляет угрозы для здоровья.

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Подобные выбросы находятся под контролем автоматизированных систем предприятия и не представляют угрозы для здоровья населения. Замеры, проведённые в момент инцидента, не зафиксировали превышения концентрации загрязняющих веществ за пределами санитарно-защитной зоны, — отметили в компании.

Тем временем в городе продолжают поступать жалобы на удушливый воздух, особенно по вечерам. Люди связывают это с выбросами и отмечают ухудшение самочувствия. Связаны ли эти симптомы напрямую с инцидентом — предстоит выяснить специалистам.