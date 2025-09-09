Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства доложил о первых шагах по реализации поручений, озвученных Президентом в Послании народу Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Министр заявил, что работа по исполнению поручений Президента уже начата. В первую очередь меры касаются повышения эффективности деятельности специальных экономических зон.

"Сегодня на каждый тенге из бюджета привлекается примерно 8 тенге частных инвестиций, и 1,4 тенге возвращается в бюджет в виде налогов", – отметил министр.

По его словам, в целях дальнейшего совершенствования деятельности СЭЗ будет проведена комплексная экспертиза их эффективности. На основе анализа планируется разработать меры по улучшению работы зон, расширить критерии отбора проектов, усилить мониторинг выполнения обязательств инвесторов, рассмотреть возможность привлечения к управлению СЭЗ частных, в том числе иностранных компаний.

Напомним, в ежегодном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на неудовлетворительную работу специальных экономических зон.

Он поручил Правительству принять решительные меры. В частности, привлечь к управлению специальными экономическими зонами частные компании, в том числе иностранные.