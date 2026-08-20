На казы и шужук могут ввести международные стандарты качества

В Астане обсудили качество мясной продукции и развитие международных стандартов. Одной из главных инициатив Казахстана стало предложение разработать первый стандарт ISO для готовых продуктов из конины.

Что предложил Казахстан

19 августа в столице в рамках пленарного заседания ISO/TC 34/SC 6 «Мясо, птица, рыба, яйца и продукты из них» прошел Форум по качеству мясной продукции.

Мероприятие организовали Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК и РГП «КазСтандарт». В форуме приняли участие представители ISO, государственных органов, бизнеса, научных организаций и отраслевые эксперты.

Казахстан предложил разработать первый международный стандарт ISO на готовые продукты из конины. Сейчас единого международного документа для такой продукции нет.

Зачем нужен единый стандарт

Отсутствие общих требований приводит к различиям в терминологии, классификации, маркировке и оценке качества продукции. Это, в свою очередь, может создавать дополнительные барьеры для ее экспорта.

В качестве основы будущего международного стандарта Казахстан предлагает использовать ГОСТ 34921-2023 «Продукты из конины национальные. Технические условия».

Документ может включать требования к традиционным продуктам из конины – казы, шужуку, жалу, жае, а также копченым и колбасным изделиям.

Кто будет разрабатывать стандарт

Казахстан готов сформировать и возглавить международную рабочую группу, которая подготовит проект стандарта и вынесет его на обсуждение со странами-производителями.

Заместитель председателя КТРМ МТИ РК Канат Кабылбеков отметил, что участие Казахстана в выборах в Совет ISO позволит стране активнее участвовать в принятии международных решений и продвигать инициативы, важные для отечественной экономики.

С кем еще развивают сотрудничество

На форуме также обсудили сотрудничество Казахстана и Китая в сфере стандартизации и оценки соответствия.

Стороны рассматривают совместные исследования, межлабораторные сличения и совершенствование методов испытаний.

По итогам форума определены основные направления дальнейшей работы: продвижение стандарта ISO на продукты из конины, расширение участия казахстанских экспертов и бизнеса в международной стандартизации, развитие лабораторной базы и укрепление международного сотрудничества.