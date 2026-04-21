На Кипре модернизируют ключевые военные базы при поддержке США
США выделят средства на модернизацию ключевых военных объектов на Кипре, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.
Работы планируется начать в 2027 году.
По информации кипрских военных, первоначально на подготовку проекта США направили около 500 тысяч евро. В дальнейшем общая стоимость программы может составить несколько миллионов евро.
Проект предусматривает развитие авиабазы Андреас Папандреу, расположенной рядом с Пафосом. Там планируется построить новый перрон, который сможет принимать военно-транспортные самолёты.
Также модернизация затронет военно-морскую базу Эвангелос Флоракис. На объекте появится новая вертолётная площадка, рассчитанная на тяжёлые транспортные вертолёты, включая «Чинук». Кроме того, база сможет принимать более крупные военные корабли — до уровня фрегатов и корветов.
По словам представителей Национальной гвардии Кипра, обновлённые объекты будут использоваться не только в оборонных целях, но и для гуманитарных операций, включая эвакуацию людей из зон конфликтов.
Власти отмечают, что на базе планируется расширение возможностей для проведения операций по безопасности и противовоздушной обороне в кризисных регионах.
Финальный этап подготовки проекта и оценка полной стоимости программы сейчас находятся на стадии изучения.
