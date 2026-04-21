На Кипре модернизируют ключевые военные базы при поддержке США

США выделят средства на модернизацию ключевых военных объектов на Кипре, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Работы планируется начать в 2027 году.

По информации кипрских военных, первоначально на подготовку проекта США направили около 500 тысяч евро. В дальнейшем общая стоимость программы может составить несколько миллионов евро.

Проект предусматривает развитие авиабазы Андреас Папандреу, расположенной рядом с Пафосом. Там планируется построить новый перрон, который сможет принимать военно-транспортные самолёты.

Также модернизация затронет военно-морскую базу Эвангелос Флоракис. На объекте появится новая вертолётная площадка, рассчитанная на тяжёлые транспортные вертолёты, включая «Чинук». Кроме того, база сможет принимать более крупные военные корабли — до уровня фрегатов и корветов.

По словам представителей Национальной гвардии Кипра, обновлённые объекты будут использоваться не только в оборонных целях, но и для гуманитарных операций, включая эвакуацию людей из зон конфликтов.

Власти отмечают, что на базе планируется расширение возможностей для проведения операций по безопасности и противовоздушной обороне в кризисных регионах.

Финальный этап подготовки проекта и оценка полной стоимости программы сейчас находятся на стадии изучения.