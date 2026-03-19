В Казахстане сохраняется тревожная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями - их количество не снижается, а, напротив, продолжает расти. Об этом заявил депутат Геннадий Шиповских, озвучив депутатский запрос на имя Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает BAQ.KZ.

По его словам, вопрос дорожной безопасности напрямую влияет на жизнь и здоровье граждан, однако в последние годы ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

«К сожалению, в последние годы в стране наблюдается не снижение, а рост количества дорожно-транспортных происшествий. Это тысячи человеческих судеб и боль сотен семей. Известно, что большинство аварий можно было бы предотвратить. Ежегодно в ДТП погибают тысячи человек, еще десятки тысяч получают различные травмы. За каждой такой трагедией стоят человеческие судьбы, горе семей и тяжелые последствия для общества. Мы не должны об этом забывать», – отметил он.

Особое внимание он уделил качеству подготовки водителей. По данным МВД, в стране зарегистрировано 727 автошкол, из которых 160 - государственные и 567 - частные. При этом контроль за их деятельностью значительно ослаблен.

«С 2016 года автошколы переведены с разрешительного на уведомительный порядок работы. А в 2018 году у органов внутренних дел полностью изъяли функции государственного контроля за их деятельностью. В результате в обществе все чаще звучат опасения по поводу снижения качества подготовки водителей», – отметил депутат.

Он также напомнил о советской практике, когда подготовкой водителей занималась система ДОСААФ, где уделялось внимание не только навыкам вождения, но и дисциплине, ответственности и культуре поведения на дороге.

В своем запросе Геннадий Шиповских предложил ряд мер по улучшению ситуации. В частности, он считает необходимым вернуть государственный контроль и аккредитацию автошкол, ужесточить требования к учебным программам и практической подготовке.

Кроме того, депутат предложил разработать национальную систему анализа причин ДТП, которая позволит выработать эффективные меры по их снижению.