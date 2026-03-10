В 2026 году для строительства и приобретения кредитного жилья выделят 155 млрд тенге, сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства страны, передает BAQ.KZ.

"В текущем году будет продолжена работа по выкупу ценных бумаг местных исполнительных органов для строительства и приобретения 11,5 тысяч кредитного жилья на сумму 155 млрд тенге, а также выдача 18,2 тысяч займов в рамках льготных ипотечных программам", – сказал министр.

Он также сообщил, что на 140 млрд тенге построено и приобретено более 14 тысяч квартир "кредитного жилья".

Выдано более 5 тысяч льготных ипотечных займов по ставкам 2 и 5% на 68 млрд тенге, а также 8,6 тысяч займов по программам "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" на сумму 233 млрд тенге.