Мониторинг на рынке «Барыс-4» провели по поручению премьер-министра, передает BAQ.kz.

25 апреля представители госорганов провели совместный мониторинг на одном из крупнейших оптовых рынков города - «Барыс-4».

В проверке участвовали департаменты торговли, госдоходов, экономических расследований, а также управление предпринимательства и районные акиматы.

Выявили посредников

В ходе анализа деятельности оптовиков установлено 9 посредников.

Проверки направлены на исключение непродуктивных звеньев в цепочке поставок, которые могут влиять на рост цен.

Проверяют бизнес

Параллельно налоговые органы проводят хронометражные обследования предпринимателей.

Это позволяет оценить реальные обороты и выявить возможные нарушения.

Контроль над ценами

Особое внимание уделяется соблюдению торговой надбавки - она не должна превышать 15% на социально значимые продовольственные товары.

Также проверяется наличие и правильное оформление ценников.

Что дальше

Все материалы по выявленным посредникам будут направлены на рассмотрение региональной комиссии.

Власти отмечают, что контроль за ценами и рынком будет продолжен.