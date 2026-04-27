На крупнейшей оптовке Алматы выявили посредников
В Алматы усилили контроль за ценами на социально значимые продукты - на одном из крупнейших рынков нашли посредников.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мониторинг на рынке «Барыс-4» провели по поручению премьер-министра, передает BAQ.kz.
25 апреля представители госорганов провели совместный мониторинг на одном из крупнейших оптовых рынков города - «Барыс-4».
В проверке участвовали департаменты торговли, госдоходов, экономических расследований, а также управление предпринимательства и районные акиматы.
Выявили посредников
В ходе анализа деятельности оптовиков установлено 9 посредников.
Проверки направлены на исключение непродуктивных звеньев в цепочке поставок, которые могут влиять на рост цен.
Проверяют бизнес
Параллельно налоговые органы проводят хронометражные обследования предпринимателей.
Это позволяет оценить реальные обороты и выявить возможные нарушения.
Контроль над ценами
Особое внимание уделяется соблюдению торговой надбавки - она не должна превышать 15% на социально значимые продовольственные товары.
Также проверяется наличие и правильное оформление ценников.
Что дальше
Все материалы по выявленным посредникам будут направлены на рассмотрение региональной комиссии.
Власти отмечают, что контроль за ценами и рынком будет продолжен.
