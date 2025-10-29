Куба готовится к удару мощнейшего урагана "Мелисса", который уже достиг побережья страны, передает BAQ.KZ . По словам президента республики Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, из зон возможного бедствия эвакуированы более 735 тысяч человек, и операция продолжается.

"Это будет очень тяжёлая ночь для всей Кубы, но мы справимся, всегда сохраняя веру в победу", — написал глава государства в соцсети X (бывший Twitter).

Согласно данным Национального центра ураганов США, стихия обрушилась на сушу в провинции Сантьяго-де-Куба, неподалёку от города Чивирико, около 03:10 по восточному времени (10:00 мск). Максимальная скорость ветра достигала 195 км/ч, что соответствует урагану третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.

Местные власти сообщают о массовых отключениях электричества, повреждениях инфраструктуры и затоплениях прибрежных районов, однако точные масштабы ущерба пока уточняются. Эвакуированных размещают во временных убежищах, школах и спортивных комплексах.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы "Мелисса" продолжит движение вглубь острова, ослабевая, но при этом сохранит угрозу сильных ливней и оползней.