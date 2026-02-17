На Кубе нарушена работа школ и больниц из-за отключения электричества
Энергоресурсы страны на исходе.
На Кубе снова и снова отключается электричество. Школы и фабрики вынуждены прекратить работу, и даже больницы сокращают рабочее время, чтобы экономить энергию, которой почти не осталось. Страна переживает один из самых тяжёлых кризисов последних десятилетий, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
Португальская газета Correio da Manhã сообщает подробности и причину: Венесуэла больше не поставляет на Кубу нефть. Жизненная артерия кубинской экономики перерезана, и без этих поставок социалистическое государство задыхается.
Повседневная жизнь кубинцев погрузилась во тьму. Без электричества невозможна нормальная работа заводов, школ и больниц, рушится туристическая индустрия — последний крупный источник дохода Кубы.
Авиакомпании отменяют рейсы, керосин в дефиците. Есть опасения, что вскоре закончатся и продукты питания, и тогда народ может восстать.
США не бряцают оружием и не направляют к берегам Кубы военный флот, и всё же президент Дональд Трамп близок к тому, чего за 70 лет не добился ни один из его предшественников — к краху кубинского режима.
Но пока что карибское государство борется за выживание.
