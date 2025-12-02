На Кубе усиливается санитарный кризис: власти страны подтвердили смерть 33 человек от болезней, передаваемых комарами, в то время как эпидемия затронула уже треть населения острова, передает BAQ.KZ со ссылкой на СР24.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Карильда Пенья сообщила, что жертвами стали пациенты, заразившиеся денге и чикунгуньей — двумя вирусами, стремительно распространяющимися по Карибскому региону. Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство погибших были младше 18 лет.

Эпидемия разворачивается на фоне глубокого экономического кризиса, который испытывает Куба. Система здравоохранения, ранее считавшаяся одной из сильнейших в регионе, сталкивается с нехваткой топлива, медикаментов и оборудования. Из-за ограниченных ресурсов власти не могут в полной мере проводить дезинфекцию, ликвидировать стихийные свалки и ремонтировать старые коммуникации — все это создаёт идеальные условия для размножения комаров.

Денге остаётся многолетней проблемой Кубы, однако в последние месяцы особый рост показывает чикунгунья. Болезнь вызывает тяжёлые головные боли, кожные высыпания и мучительные боли в суставах, которые нередко сохраняются месяцами. Специфического лечения нет, а распространение происходит стремительно.

Наибольшее количество заражений регистрируется в Гаване и Сантьяго — крупнейших городах страны. Только за последнюю неделю отмечено 5717 новых случаев чикунгуньи, однако реальные масштабы могут быть выше, поскольку многие жители не обращаются за медицинской помощью.

Всемирная организация здравоохранения уже призвала международное сообщество действовать, чтобы не допустить повторения глобальной эпидемии чикунгуньи, подобной той, что охватила мир двадцать лет назад. Новые вспышки фиксируются в Европе и странах Америки, что вызывает растущее беспокойство эпидемиологов.